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بعد الذبح.. الخدمات البيطرية توضح آلية تخزين اللحوم (فيديو)

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق عبدالمنعم، مدير التفتيش والمجازر بهيئة الخدمات البيطرية، إنه يجب حفظ اللحوم في أكياس ومواد لا تتفاعل معها مثل أكياس وعلب البلاستيك بشرط ألا تكون من النوع الردئ المصنوع من القمامة، موضحًا أنه ينصح بحفظها في أكياس بلاستيك لمدة شهر أو شهرين بحد أقصى.

وأشار "عبدالمنعم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، إلى أنه يوجد في المجازر طبيب متخصص يفحص اللحوم، حتى بعد الذبح للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، مضيفا: " شرعا لو الأضحية فيها مرض واعتمدت مش معناه إن الثواب سقط، وهيبقى ليها ثوابها".

وعن آلية تخزين اللحوم، أوضح مدير التفتيش والمجازر بهيئة الخدمات البيطرية، أنه يجب أن ننتظر قليلا قبل الغسيل، وبعد عملية الغسيل بالمياه التي تكون بشكل بسيط، نضع اللحوم في أكياس حتى لا تفقد القيمة الغذائية، على ألا تبقى في الثلاجة لمدة لا تزيد عن شهر، ويمكن وضعها في نفق تجميد في درجة حرارة سالب 40 لمدة 6 ساعات، وبعدها يمكن حفظها لمدة 12 شهر".

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