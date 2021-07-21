بهذه الطريقة..لقاء سويدان تروج لمسرحية "سيد درويش"



نشرت الفنانة لقاء سويدان عدة صور من كواليس المسرحية، وظهرت فيها وهي برفقة الفنان ميدو عادل، وعلقت عليها قائلة:" عيد أضحي مبارك وسعيد عليكم جميعاً من اليوم ٩ مساءً المسرحيه الغنائيه الأستعراضيه علي مسرح البالون بالعجوزة منتظرينكم".



والجدير بالذكر أن الفنانه لقاء السويدان شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ولاد ناس " وهو من بطوله صبري فواز ، بيومي فؤاد ، أحمد صيام ، إيهاب فهمي ، رانيا فريد شوقي، محمد عز، ومن إخراج وتأليف هاني كمال.

روجت الفنانة لقاء سويدان لمسرحيتها الجديدة "سيد درويش"، ذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".