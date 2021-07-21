Advertisements
بهذه الطريقة..لقاء سويدان تروج لمسرحية "سيد درويش"
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 11:45 ص
أروى حمدي
Advertisements
روجت الفنانة لقاء سويدان لمسرحيتها الجديدة "سيد درويش"، ذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت الفنانة لقاء سويدان عدة صور من كواليس المسرحية، وظهرت فيها وهي برفقة الفنان ميدو عادل، وعلقت عليها قائلة:" عيد أضحي مبارك وسعيد عليكم جميعاً من اليوم ٩ مساءً المسرحيه الغنائيه الأستعراضيه علي مسرح البالون بالعجوزة منتظرينكم".
والجدير بالذكر أن الفنانه لقاء السويدان شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ولاد ناس " وهو من بطوله صبري فواز ، بيومي فؤاد ، أحمد صيام ، إيهاب فهمي ، رانيا فريد شوقي، محمد عز، ومن إخراج وتأليف هاني كمال.
Advertisements