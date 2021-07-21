Advertisements

بهذه الطريقة..لقاء سويدان تروج لمسرحية "سيد درويش"

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
أروى حمدي
Advertisements

روجت الفنانة لقاء سويدان لمسرحيتها الجديدة "سيد درويش"، ذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

نشرت الفنانة لقاء سويدان عدة صور من كواليس المسرحية، وظهرت فيها وهي برفقة الفنان ميدو عادل، وعلقت عليها قائلة:" عيد أضحي مبارك وسعيد عليكم جميعاً من اليوم ٩ مساءً المسرحيه الغنائيه الأستعراضيه علي مسرح البالون بالعجوزة منتظرينكم".

والجدير بالذكر أن الفنانه لقاء السويدان شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ولاد ناس " وهو من بطوله صبري فواز ، بيومي فؤاد ، أحمد صيام ، إيهاب فهمي ، رانيا فريد شوقي، محمد عز، ومن إخراج وتأليف هاني كمال. 

أخبار تهمك

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| 5 حالات وفاة فقط.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 11 دقيقة

بقيادة نجم برشلونة.. تشكيل إسبانيا المتوقع ضد مصر في الأولمبياد

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة صادمة.. موسيماني يوافق على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة العالمية" تحذر من احتمال ظهور متغيرات أكثر خطورة لكورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يرد على حديث السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 17 ساعة

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يتراجع عن ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مقتل وإصابة 17 شخصًا غرقًا في موجة من الطقس السيء بالصين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

07:51 ص

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

10:01 م

"الصحة العالمية" تحذر من احتمال ظهور متغيرات أكثر خطورة لكورونا

11:50 ص

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني

11:04 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان