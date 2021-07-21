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أمن المنوفية ينجح في الصلح بين عائلين في مركز أشمون.. وتعهد بعدم التعرض
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 11:45 ص
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أشمون وذلك بحضور عدد من رجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.
ولاقى ذلك استحسانًا وقبولًا وتركت مردودًا إيجابيًا وأثرًا طيبًا فى نفوس المواطنين مثمنين الجهود والمبادرات التى تقوم بها الوزارة من أجل حفظ الأمن والاستقرار.
وجاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.
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