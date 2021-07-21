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"الصحة العالمية" تحذر من احتمال ظهور متغيرات أكثر خطورة لكورونا

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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حذر رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، من أن البشرية قد تشهد قريبًا ارتفاعًا في طفرة الفيروسات التاجية أكثر عدوى وخطورة من متغير دلتا الحالي.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، قال "غيبريسوس" أمام الدورة 138 للجنة الأولمبية الدولية: "كلما زاد معدل انتقال العدوى، ستظهر المزيد من المتغيرات مع احتمال أن تكون أكثر خطورة من متغير دلتا الذي يتسبب في مثل هذا الدمار الآن. وكلما زاد عدد المتغيرات، زادت احتمالية تهرب أحدها من اللقاحات وإعادتنا جميعًا. إلى المربع الأول".

كما أشار "غيبريسوس"، إلى قائمة أسباب عدم المساواة في الحصول على اللقاحات، إلى أنه على الرغم من اختراع اللقاحات ونشرها في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى التدابير الوقائية الأخرى لاحتواء الوباء، فإن العالم على وشك موجة فيروس كورونا أخرى.

وتابع رئيس منظمة الصحة العالمية، أنه على وجه الخصوص، تلقى 1٪ فقط من سكان الدول منخفضة الدخل حقنة واحدة على الأقل من اللقاح، مقارنة بأكثر من نصف السكان في البلدان المتقدمة، مضيفًا أن الظلم العالمي الحالي في تبادل اللقاحات والوسائل الأخرى لمكافحة الوباء، بما في ذلك الاختبارات والعلاجات، لا يساهم فقط في "الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية"، ولكن أيضًا إلى زيادة انتشار الفيروس.

ووفقًا لـ"غيبريسوس"، فإنه من أجل حدوث تحول، من الضروري الوصول إلى العديد من الأهداف، التي حددتها منظمة الصحة العالمية سابقًا جنبًا إلى جنب مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

وتشمل الأهداف تطعيم ما لا يقل عن 10٪ من سكان كل بلد بحلول سبتمبر، و 40٪ على الأقل بحلول أواخر عام 2021، و70٪ بحلول منتصف عام 2022.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا في 11 مارس 2020. حتى الآن، أصيب أكثر من 191 مليون شخص بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وتوفي أكثر من 4 ملايين، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.


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