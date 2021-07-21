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ضبط 15 قضية أمن عام وتنفيذ 123 حكم قضائي خلال 24 ساعة

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (3) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية: ضبط عدد (1) قضية.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (15) قضية متنوعة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (887) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط عدد (1) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (123) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (2) قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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