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رفض دخول 5 أضاحي لمجازر القليوبية بسبب النحافة والهزال

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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واصلت مجازر القليوبية، فتح أبوابها مجانا لاستقبال الأضاحي على مستوى المحافظة، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

ووجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، باستمرار المتابعات للاطمئنان على التزام المواطنين بالذبيح داخل المجازر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على الصحة العامة ونظافة الشوارع.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمجازر لمواجهة فيروس كورونا، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية وإلزام الجزارين والمترددين على المجزر بارتداء الكمامات الواقية والقفازات حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، وكذلك نقل المخلفات الناتجة عن المجزر وأعمال الذبح يوميا والتخلص الآمن منها حفاظًا على البيئة ومنعا للتلوث بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

ودعا محافظ القليوبية المواطنين لعدم الذبح بالشوارع والحفاظ على نظافتها وحرصا على الصحة العامة.

وقال الدكتور محمد شوق مدير إدارة المجازر بالقليوبية أنه وفقا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة امل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية واصلت مجازر محافظة القليوبية البالغ عددها 30 مجزرا فتح أبوابها بالمجان لإستقبال الأضاحي.

وأشار الدكتور محمد شوق مدير المجازر بالمحافظة أن الأضاحي بمجزر شبرا شهاب يتم توزيعها علي المواطنين الاكثر احتياجا.

وكشف شوق أنه تم رفض 5ذبائح ضأن علي مستوى المحافظة تم منعها من دخول المجازر من طبيب الادخال بسبب النحافة والهزال.

فيما تفقد الدكتور محمد جوده مدير إدارة بنها البيطرية سير العم بمجزرى كفر سعد وكفر الجزار بمدينة بنها في ثان أيام عيد الأضحى المبارك وشدد على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية والفحص الذبائح قبل وبعد الذبح.

في سياق متصل وجه محافظ القليوبية رؤساء المدن والاحياء برفع درجة الاستعداد القصوى وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، مشددا على استمرار صيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها وتشكيل أطقم صيانه مزودة بالابراج جاهزة علي مدار اليوم لمجابهة اي أعطال طوال أيام العيد.
رفض دخول 5 أضاحي لمجازر القليوبية بسبب النحافة والهزال
رفض دخول 5 أضاحي لمجازر القليوبية بسبب النحافة والهزال
رفض دخول 5 أضاحي لمجازر القليوبية بسبب النحافة والهزال
رفض دخول 5 أضاحي لمجازر القليوبية بسبب النحافة والهزال
رفض دخول 5 أضاحي لمجازر القليوبية بسبب النحافة والهزال
رفض دخول 5 أضاحي لمجازر القليوبية بسبب النحافة والهزال
رفض دخول 5 أضاحي لمجازر القليوبية بسبب النحافة والهزال
رفض دخول 5 أضاحي لمجازر القليوبية بسبب النحافة والهزال
رفض دخول 5 أضاحي لمجازر القليوبية بسبب النحافة والهزال
رفض دخول 5 أضاحي لمجازر القليوبية بسبب النحافة والهزال

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