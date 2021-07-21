محميات البحر الأحمر: سمكة الببغاء تحافظ على نمو الشعاب المرجانية (فيديو)

قال الدكتور تامر كمال مدير محميات البحر الأحمر، إن مصر أحد أهم الأماكن أو النطاقات التي تتميز بوجود شعاب مرجانية حية مختلفة الأنواع على مستوى العالم، لافتا إلى أنه على الرغم من التغيرات المناخية فإن الوضع مازال مستقرا داخل مناطق البحر الأحمر، وهو ما يجعلنا أكثر جدية في الحفاظ على مثل هذه البيئات.





وأضاف "كمال"، خلال لقاء عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن حرمان الانسان من الاستمتاع بما خلقه الله، لكن مع الزيادة المفرطة في الضغوط على هذه الموارد مثل الشعب المرجانية يجب أن يكون هناك مجهود موازٍ لكي نعرف الناس بأهمية هذه الموارد، حفاظا على حياة البحر الأحمر، فكل ما نملكه من ثروات طبيعية ملك للأجيال القادمة".





وتابع مدير محميات البحر الأحمر: "لدينا 3 أطر متوازية نعمل عليها للحفاظ على الموارد الطبيعية، مثل المورد الحي وتقييم الضغوط التي يتعرض لها، والإطار الثاني هو التشريع، والإطار الثالث هو التعاون بين الجهات المعنية باسخدامات هذه الموارد وضبط منظومة الاستغلال الأمثل لمثل هذه الموارد ونعقد دورات لتقنين حرفة الصيد بشكل يتناسب مع بيئة البحر الأحمر، فمثلا عملية الصيد بالشباك لا تتناسب مع هذه البيئة".



