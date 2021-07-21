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الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز ببطولة أفريقيا لموسم 2021.

وتقام بطولة مونديال الأندية النسخة الجديدة في اليابان بعد أن سحبت من الصين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

وتحدد حتى هذه اللحظة بطلين من 7 أندية مشاركة في البطولة وهما تشيلسي الانجليزي بطل أوروبا، والأهلي بطل أفريقيا، في انتظار تحديد بطل الكونكاكاف والليبرتادوريس وبطل الدوري الياباني وبطل دوري ابطال آسيا.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على الأراضي المغربية وذالك للمرة العاشرة في تاريخه.

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