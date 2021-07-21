الأرصاد تحذر من طقس ثالث أيام عيد الأضحى: شديد الحرارة بهذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الخميس، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فضلا عن فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد بحلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة.



