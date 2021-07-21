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الأرصاد تحذر من طقس ثالث أيام عيد الأضحى: شديد الحرارة بهذه المناطق

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الخميس، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فضلا عن فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد بحلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، القاهرة الكبرى العظمى 36 درجة والصغرى 24 والوجه البحرى العظمى 36 درجة والصغرى 24، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 درجة والصغرى 23، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 24، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 28، وشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 25، وجنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 27.

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