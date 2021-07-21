عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة





وافق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الأهلي على رحيل واحد من أبرز نجوم القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وقالت بعض المصادر الخاصة أن الجنوب أفريقي أبدى ترحيب كبير ببيع المالي أليو ديانج خاصةً في حالة وجود عرض كبير من أجل ضمه خاصةً في ظل تألق الثنائي حمدي فتحي وأكرم توفيق وقدرته على تعويض غيابه.





ويمتلك اللاعب الكثير من العروض التي تسعى إلى الحصول على خدماته من الأندية الاوروبية والأندية الخليجية وحتى هذه اللحظة لم يحسم الأهلي المبلغ الذي يحتاجه نظير الموافقة على رحيل ديانج.





يُذكر أن موسيماني يعتمد خلال الآونة الأخيرة على الثنائي حمدي فتحي وعمرو السولية مع إبقاء ديانج بديلًا واللجوء إليه وقت الحاجة.