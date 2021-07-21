لهذا السبب..أحمد شيبة يلغى حفله بالساحل الشمالي



وفي سياق آخر، انتهى أحمد شيبة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "أنا مش فاضيلكم"، وهي من كلمات رضا المصري، ألحان فارس المصري، وتوزيع طه الحكيم، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.



والجدير بالذكر أن أحمد شيبة قد طرح مؤخراً أغنية "يلا سلام"، بمشاركة المطرب الشعبي عمر كمال، وهى من كلمات إسلام المصري، وألحان عمر كمال.

قرر المطرب الشعبي أحمد شيبة، إلغاء حفله الغنائي الذي كان من المقرر إقامته غداً بالساحل الشمالى، بسبب وفاة ابن شقيقته الذي رحل عن عالمنا أمس.