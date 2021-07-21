أسعار النفط تواصل الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي

واصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، رغم حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، لتمضي قدماً في تعويض خسائرها التي سجلتها في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.





وبحلول الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار عقود خام "نايمكس" تسليم/أغسطس اليوم بنسبة 1.03 بالمائة، رابحاً 0.6 دولار، عند مستوى 67.88 دولار للبرميل.





وفي ذات التوقيت اليوم، زادت أسعار عقود خام "برنت" القياسي تسليم/سبتمبر، بنسبة 1.14 بالمائة، عند مستوى 70.14 دولار للبرميل.





وهبطت أسعار خام "نايمكس" تسليم/أغسطس بنهاية تداولات الاثنين، متراجعة 7.5 بالمائة، فاقدة 5.39 دولار، عند مستوى 66.42 دولار للبرميل، في أكبر هبوط خلال جلسة واحدة منذ 8 سبتمبر الماضي.





وجاءت خسائر النفط خلال تداولات، الاثنين الماضي، بعد توصل مجموعة "أوبك+" لاتفاق بشأن سياسة الإنتاج المستقبلية.





وأقرّ تحالف أوبك+، مؤخراً، زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر، اعتباراً من أغسطس المقبل، مع تمديد اتفاقية تخفيضات الإنتاج إلى نهاية العام المقبل، بعد مراجعة خط الأساس للدول المنتجة اعتباراً من مايو 2022.





وخلال اجتماع التحالف تقرر رفع خط الأساس لإنتاج "أوبك+" من 43.8 إلى 45.5 مليون برميل يومياً اعتباراً من مايو2022.





كما جرى التوافق على زيادة تدريجية للإنتاج اعتباراً من أغسطسالمقبل، مع رفع خط الأساس لإنتاج السعودية وروسيا بمقدار 500 ألف برميل لكل منهما من مستوى 11 إلى 11.5 مليون برميل يومياً اعتباراً من مايو2022.



