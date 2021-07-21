"القومي للحضارة": المومياوات الأكثر شعبية بين مقتنيات المتحف (فيديو)

قالت أسماء سيد، أمين المتحف القومي للحضارة المصرية، إن المتحف مختلف عن كل متاحف مصر، حيث إنه لا يخص حقبة زمنية محددة ويضم في قاعة العرض المركزية كبسولة حضارية عن كل الحضارات المصرية، موضحة أنه يحتوي على أحد أقدم الهياكل العظمية في العالم وتم العثور عليه منذ 35 ألف سنة، ومجموعة "سن نجم" رئيس العمال في عهد رمسيس الثاني، وهي لا تقل أهمية عن مجموعة توت عنخ أمون حيث عُرضت في 13 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى الساعات الليلية والشمسية والرملية، وكسوة الكعبة والمحمل والملابس التراثية لمصر.





وأضافت "سيد" خلال لقاء عبر برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: "من بعد الافتتاح لم يكن الاقبال متوقعا بسبب ظروف كورونا، وبالنسبة للمومياوات فإننا نعرض 17 ملكا و3 ملكات في قاعة المومياوات، ونفتح يوميا بداية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، بالإضافة إلى الفتح الليلي يوم الجمعة من الساعة 6 مساء حتى الساعة 9".



