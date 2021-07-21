Advertisements

قناة مفتوحة تنقل مباراة جالطة سراي ضد أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

تقام اليوم الأربعاء مواجهة أيندهوفن الهولندي ضد فريق نادي جالطة سراي التركي لحساب مباريات الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

في الوقت الذي تُنقل فيه تلك المواجهة التي تشهد الحضور الأول للنجم العربي المصري مصطفى محمد مع فريقه التركي في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى عبر قناة أون تايم سبورتس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كره القدم دوري أبطال أوروبا جالطة سراي ايندهوفن

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

منذ حوالي 13 ساعة

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ 41 دقيقة

بقيادة نجم برشلونة.. تشكيل إسبانيا المتوقع ضد مصر في الأولمبياد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مقتل وإصابة 17 شخصًا غرقًا في موجة من الطقس السيء بالصين

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يرد على حديث السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 17 ساعة

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يتراجع عن ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| 5 حالات وفاة فقط.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة العالمية" تحذر من احتمال ظهور متغيرات أكثر خطورة لكورونا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة صادمة.. موسيماني يوافق على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة جالطة سراي ضد أنقرة جوجو والقنوات الناقلة

الأهلي يراقب.. موعد مباراة المريخ ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد تونجيث في دوري أبطال إفريقيا

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

07:51 ص

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

10:01 م

"الصحة العالمية" تحذر من احتمال ظهور متغيرات أكثر خطورة لكورونا

11:50 ص

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني

11:04 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان