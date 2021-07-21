قناة مفتوحة تنقل مباراة جالطة سراي ضد أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا





تقام اليوم الأربعاء مواجهة أيندهوفن الهولندي ضد فريق نادي جالطة سراي التركي لحساب مباريات الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





في الوقت الذي تُنقل فيه تلك المواجهة التي تشهد الحضور الأول للنجم العربي المصري مصطفى محمد مع فريقه التركي في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى عبر قناة أون تايم سبورتس.



