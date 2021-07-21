السياحة الداخلية تنعش فنادق البحر الأحمر في إجازة عيد الأضحى

تصدرت حركة السياحة الداخلية بفنادق البحر الأحمر المشهد في فنادق البحر الأحمر بفضل إقبال المصريين علي قضاء اجازتهم في الغردقة حيث سجلت نسب اشغالهم 75% من إجمالي النزلاء بالفنادق والمنتجعات السياحية.





ورفعت فنادق والقري السياحية بمحافظة البحر الاحمر، شعار كامله العدد وهي نسبه 70% التي اقرتها الحكومه داخل 168 فندقا وقرية سياحية بالبحر الأحمر، ومع دخول عيد الأضحى المبارك، أعلنت الفنادق والقرى السياحية في الغردقة أنها كاملة العدد، ولكن بنسبة زياده في اسعار الاقامه تصل إلى مابين 30و40%، في معظم الفنادق، خلال أسبوع إجازة عيد الأضحى، وسط منافسة بين شركات السياحة لجذب أكبر عدد من النزلاء من السياحة الداخلية،





فيما أعلنت فنادق الجونة وعدد من فنادق مكادى وسهل حشيش أنها كاملة العدد بالنسبه المقرره حتى انتهاء إجازة العيد، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية النزلاء والعاملين من فيروس كورونا.





وكشف مصدر مسئول بغرفه المنشآت السياحية بالبحر الاحمر، أن نسبه الفنادق من السائحين الأجانب تتراوح إشغالاتهم بين 25%، والباقى من إشغالات المصريين، مع تنفيذ قرار إغلاق الشواطئ العامة، واستمرار عمل الرحلات البحرية بطاقة تشغيل 50%





وقال أحمد مصطفي مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة استقبل 168 فندقا سياحيا بالبحر الأحمر السياحة الداخلية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وهى الفنادق التى حصلت على شهادة صحة وسلامة من وزارة السياحة لاستقبال نزلاء بعد إيفاد لجان من السياحة والصحة وغرفة الفنادق للتأكد من تطبيق الإجراءات والاشتراطات لمواجهة فيروس كورونا والتى اقرها مجلس الوزراء.





كذلك هناك رواج ملحوظ شهدته الحركة السياحية بمحافظة البحر الأحمر، عقب انتعاشة سياحية في حركة الوصول الخارجية الأجنبية والرحلات الداخلية من المصريين، إذ استقبل مطار الغردقة الدولى، منذ أيام 42 رحلة طيران من أوكرانيا والتشيك ورومانيا وبولندا وعدة دول أخرى، أقلت نحو 5 آلاف سائح،



