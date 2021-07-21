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أحمد عز يحقق إنجازاً ضخماً بإيرادات فيلم"العارف" في أول أيام عيد الأضحى

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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حقق الفنان أحمد عز، إنجازاً ضخماً في دور العرض السينمائية في مصر بفيلمه الجديد "العارف" ، الذي يُشارك في موسم أفلام عيد الأضحى.

حيث حقق الفيلم في أول أيام عيد الأضحى إقبالاً ضخماً من الجمهور، رغم نسبة إشغال السينمات حاليًا، والتي تعمل بطاقة 70% فقط بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لعدم انتشار ڤيروس كورونا حيث حقق في أول أيام العيد 3.2 مليون جنيه.


وحصد فيلم "العارف"، في الأسبوع الأول لعرضه، ١٢  مليون جنيه ونصف مليون ، منذ يوم الأربعاء الماضي وحتى مساء أمس الثلاثاء.

جدير بالذكر أن فيلم "العارف" من بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء، وبدأ عرضه في السينما يوم الأربعاء الماضي.

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