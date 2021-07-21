الاتحاد الأوروبي يخطط لإرسال الشرطة الإسبانية إلى جبل طارق

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن حرس الحدود الأسبان يجب أن يحرسوا جبل طارق ويتمتعوا "بكل الصلاحيات اللازمة للقيام بمراقبة الحدود" المتعلقة بإقليم ما وراء البحار البريطاني.





وكما جاء بوكالة "رويترز"، أضافت المفوضية أن التفويض المقترح من الاتحاد الأوروبي يطرح "حلولاً لإزالة الفحوصات والرقابة المادية على الأشخاص والبضائع على الحدود بين إسبانيا وجبل طارق. إنه لا يخل بقضايا السيادة والولاية القضائية ويركز على التعاون في المنطقة".





وأشارت اللجنة إلى أن التفويض سيعطي إسبانيا أيضًا مسؤولية منح اللجوء والتأشيرات وتصاريح الإقامة وتفويض الشرطة الإسبانية لملاحقة المشتبه بهم في إقليم ما وراء البحار دون إذن خاص.





وقال مفاوض الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا، ماروس سيفكوفيتش، إنه من خلال تقديم مسودة التفويض بشأن إقليم ما وراء البحار، فإن الكتلة "تحترم الالتزام السياسي الذي قطعناه على أنفسنا لإسبانيا لبدء مفاوضات اتفاقية منفصلة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن جبل طارق".





وأشار "سيفكوفيتش": "هذه ولاية مفصلة تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي لمن يعيشون ويعملون على جانبي الحدود بين إسبانيا وجبل طارق، مع حماية سلامة منطقة شنغن والسوق الموحدة".





من جانبه، سارع وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إلى الرد بالقول، إن لندن كانت قلقة بشأن تفويض المفوضية الأوروبية، مدعيًا، أن الأخيرة تتعارض بشكل مباشر مع اتفاق إطاري اتفقت عليه بريطانيا وجبل طارق وإسبانيا أواخر العام الماضي.





وأكد "راب": "لقد أظهرنا باستمرار البراغماتية والمرونة في البحث عن ترتيبات تعمل لجميع الأطراف. نشعر بخيبة أمل لأنه لم يتم الرد بالمثل. نحث الاتحاد الأوروبي على التفكير مرة أخرى".





لم يتم تضمين وضع جبل طارق في صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي ديسمبر 2020م، وافقت المملكة المتحدة وإسبانيا على إبرام اتفاق من شأنه أن يحدد إطارًا لمستقبل إقليم ما وراء البحار، ويهدف الاتفاق تحديدًا إلى ضمان حركة الأشخاص عبر الحدود بين إسبانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وجبل طارق، وهو بلد غير عضو.





اتفق الجانبان على أن "الجبل" سيبقى جزءًا من منطقة السفر الخالية من جوازات السفر في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن لندن ومدريد تستخدمان صياغة مختلفة، حيث قالت الأولى، إن جبل طارق "متصل" بشنجن والأخيرة تصر على أن إقليم ما وراء البحار "جزء" منه.





على الرغم من أن "راب" ورئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، اتفقا في مارس على نهج مشترك لمعاهدة جبل طارق جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ورد أن لندن غاضبة من بروكسل، محملة الكتلة مسؤولية التأخير المستمر في المحادثات.





تم استبعاد قضية إقليم ما وراء البحار البريطاني لجبل طارق، الملحق بالبر الرئيسي الإسباني، من اتفاق بريكست البريطاني في اللحظة الأخيرة الذي تم التوصل إليه بين لندن وبروكسل في 24 ديسمبر. ولا يزال يتعين إبرام اتفاق منفصل بشأن وضع جبل طارق.



