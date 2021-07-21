ماكرون أبرز الزعماء الأجانب في افتتاح الأولمبياد

أفادت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، بأن قادة ما لا يقل عن 15 دولة ومنظمة دولية، أكدوا حضورهم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، الذي سيقام يوم الجمعة المقبل.





ويمثل هذا العدد انخفاضا كبيرا، مقارنة بالقادة الأربعين الذين حضروا افتتاح أوليمبياد ريو، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والقيود الصحية الصارمة التي تفرضها اليابان.





وحتى الآن، يبرز من بين الشخصيات التي أكدت حضورها لحفل الافتتاح، الذي سيقام على ملعب طوكيو الأوليمبي، كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والسيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن.





كما سيحضر 70 ممثلا أجنبيا عن وزارات الرياضة في الدول المشاركة، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية، كاتسونوبوكاتو، في مؤتمر صحفي.





ومن اليابان، سيحضر الإمبراطور ناروهيتو لإعلان افتتاح دورة ألعاب طوكيو 2020، حسبما أكد المكتب الإعلامي للقصر الإمبراطوري في وقت سابق.





وسيقام حفل الافتتاح دون جماهير، بقرار من المنظمين، في خضم تزايد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في طوكيو، وفي وقت تستمر فيه حالة الطوارىء ضد المرض بالعاصمة اليابانية