Advertisements

احتياطيات البنوك في الإمارات تقفز إلى 330.8 مليار درهم

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
Advertisements
 أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن إجمالي الأصول المصرفية للبنوك العاملة في الإمارات نمت بنسبة 0.4% خلال شهر مايو 2021، لترتفع إلى 3.18 تريليون درهم، مقارنة مع 3.17 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2021.

واستمرت البنوك العاملة بالدولة باتباع سياسة حذرة، حيث قامت برفع مستويات الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، وزادت احتياطياتها الإجمالية (الإلزامية والاختيارية) بنسبة 10.8% حتى نهاية شهر مايو/أيار 2021.

 وتعادل زيادة بقيمة 32.2 مليار درهم، حيث وصل رصيد الاحتياطيات الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة إلى 330.8 مليار درهم بنهاية مايو 2021 مقارنة مع 298.6 مليار درهم بنهاية مايو 2020.

وزادت البنوك استثماراتها بنسبة 25.4 بالمائة لتبلغ 520.2 مليار درهم بنهاية مايو 2021 مقارنة مع 414.9 مليار درهم بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة قدرها 105.3 مليار درهم.

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تحذر من احتمال ظهور متغيرات أكثر خطورة لكورونا

منذ ساعة

عاجل| 5 حالات وفاة فقط.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بقيادة نجم برشلونة.. تشكيل إسبانيا المتوقع ضد مصر في الأولمبياد

منذ حوالي 6 ساعات

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يتراجع عن ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مقتل وإصابة 17 شخصًا غرقًا في موجة من الطقس السيء بالصين

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة صادمة.. موسيماني يوافق على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ أقل من ساعة

الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يرد على حديث السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 21 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

07:51 ص

"الصحة العالمية" تحذر من احتمال ظهور متغيرات أكثر خطورة لكورونا

11:50 ص

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

10:01 م

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك في الدوري المصري

11:02 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان