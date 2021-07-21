احتياطيات البنوك في الإمارات تقفز إلى 330.8 مليار درهم

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن إجمالي الأصول المصرفية للبنوك العاملة في الإمارات نمت بنسبة 0.4% خلال شهر مايو 2021، لترتفع إلى 3.18 تريليون درهم، مقارنة مع 3.17 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2021.





واستمرت البنوك العاملة بالدولة باتباع سياسة حذرة، حيث قامت برفع مستويات الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، وزادت احتياطياتها الإجمالية (الإلزامية والاختيارية) بنسبة 10.8% حتى نهاية شهر مايو/أيار 2021.





وتعادل زيادة بقيمة 32.2 مليار درهم، حيث وصل رصيد الاحتياطيات الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة إلى 330.8 مليار درهم بنهاية مايو 2021 مقارنة مع 298.6 مليار درهم بنهاية مايو 2020.





وزادت البنوك استثماراتها بنسبة 25.4 بالمائة لتبلغ 520.2 مليار درهم بنهاية مايو 2021 مقارنة مع 414.9 مليار درهم بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة قدرها 105.3 مليار درهم.



