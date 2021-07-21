حملة مباغته على مافيا البناء المخالف في العطلات والأعياد بالدقهلية

شنت أجهزة الوحدات المحلية فى محافظة الدقهلية حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية والبناءالمخالف خاصة أيام العطلات،حيث تم إزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف بمراكز ومدن السنبلاوين وبلقاس ودكرنس ونبروه.



ففي مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب متولي عبد العال رئيس المركز إنه تم متابعة أعمال إزاله فوريه بقريه الزهايره التابعه للوحده المحليه بميت غريطه وفك خشب بطول10أمتار بعرض 10 أمتار على مساحه 40 مترداخل الحيز العمراني لتعديه على خط التنظيم وتمت الإزالة على نفقه المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف،كما تم متابعه إزاله فوريه لسور مبنى بالطوب الدبش الأبيض خارج الحيز العمراني بقريه طماي أيضا بنطاق الوحده المحلية بميت غريطه وتمت الإزاله على نفقه المواطن بمساحة بطول(21)متر بارتفاع (2.5) متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف..





وفي مركز ومدينة دكرنس قالت الدكتورة أمال بركات رئيس المركز أنه الإدارة الهندسية قامت بفك شده خشبية علي طريق ميت رومي بدكرنس على مساحة 150 متر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..



وفي مركز ومدينة بلقاس قال عمرو عبد العاطي رئيس المركز انه تم إزالة تعدي ببناء بالطوب البلوك على أرض املاك الدوله بمساحة 200 متر بقرية الفوايد بنطاق الوحدة المحلية بقلبشو " وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.



وفي مركز ومدينة نبروه قال الدكتور رضا قويطه رئيس المركز أنه تم متابعة أعمال إزاله سمل بدون ترخيص أعلي سور قديم بقرية تيره وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف..





ومن ناحيته أكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ان المحافظة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة وقال أنه لاتفريط فى متر واحد من الأراضي الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة



و أضاف ان تلك الحملات تأتي فى اطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف التعديات على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء عليها والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن، وفي ضوء رؤية المحافظة أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا إلى ضرورة أن تتضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف تلك التعديات وذلك حرصا على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم