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"حكايات وذكريات الحج" يومياً في "مشاعر" على قناة "إقرأ"

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تعرض قناة "إقرأ" يومياً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، طوال أيام الحج، على الهواء مباشرة، حلقة جديدة من برنامج "مشاعر" تقديم الإعلامي وائل رفيق، ويستضيف خلاله كوكبة من أهل الخبرة الذين توارثوا خدمة ضيوف الرحمن، جيلا بعد جيل، ليحكوا عن تجاربهم الثرية وذكرياتهم عن أهم المواقف والتجارب التي مروا بها في خدمة الحجيج.

كما يستقبل البرنامج العديد من المداخلات الفكرية لعدد من رموز الثقافة في العالم العربي، بالإضافة إلى عرض التقارير الإخبارية المباشرة من المشاعر المقدسة.

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