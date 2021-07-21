هل يتجاوب المقدسيون مع دعوات حماس توسيع دائرة الاشتباك؟









قال الناطق الرسمي باسم حماس في مدينة القدس محمد حمادة أن معركة سيف القدس متواصلة وأن الاستفزازات الإسرائيلية ستجابه بتحركات ميدانية من المقدسيين للاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.





وقال حمادة لدى استضافته في إذاعة صوت الأقصى: إن معركة سيف القدس لم تنتهِ بعد وإن فصولها ما زالت مستمرة، وساحات المعركة ممتدة في الضفة والقدس والداخل المحتل وغزة، وكل فصائل المقاومة في غزة جاهزة وعلى أُهبة الإستعداد للرد على جرائم الاحتلال".





وأضاف "الاحتلال يعبر عن حالة العجز والنقص من خلال إطلاق العنان لمستوطنيه في المسجد الأقصى، وعليه أن يعي أن شعبنا جاهز للتصدي له والذي ندعوه للزحف نحو القدس والأقصى لمنع استفراد الاحتلال ومستوطنيه فيها".





وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة بينيت قد تعرض لموجة من الانتقادات بعد دعوته للسماح لليهود بممارسة طقوسهم الدينية في المسجد الأقصى الأمر الذي استعدى تنديدا دوليا وإقليميا حيث وجهت كل من الأردن ومصر مذكرة احتجاج رسمية لدى الخارجية الإسرائيلية رفضا لأي إجراءات تمس من الوضع الحالي للمسجد الأقصى.





وتسعى السلطة الفلسطينية بدعم من الدول العربية الشقيقية، لتسريع إعادة اعمار قطاع غزة بعد الدمار الذي لحقه في القترة الماضية نتيجة لموجة التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.





ولم تلق دعوات محمد حمادة للتصعيد في القدس أي تجاوب يذكر من الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة وبخاصة بين تجار البلدة القديمة الذين تأثرت حياتهم بشكل مباشر نتيجة الاشتباكات اليومية مع القوات الإسرائيلية طيلة الفترة القادمة.





وعبر عدد من التجار من حي الشيخ جراح وحي سلوان عن خيبة أملهم الكبرى من ممارسات حماس التي تملصت من كل وعودها للدفاع عن السكان المهددين بالتهجير وانشغلت بإعادة ترتيب بيتها الداخلي في قطاع غزة.

وتُتهم حماس باستعمال المقدسيين كورقة ضغط لتحصيل المزيد من المكتسبات والعوائد المادية لها دون ابداء أي استعداد لتحسين أوضاع الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.



