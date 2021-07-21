Advertisements

محافظ الفيوم: ضخ 836 مليون جنيه لـ6 آلاف مستفيد بمشروع إحياء البتلو

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
Advertisements
قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن قطاع الثروة الحيوانية بالمحافظة من خلال المشروع القومي لإحياء البتلو، تم ضخ مبلغ 836 مليون جنيه، لعدد 6 آلاف مستفيد لتمويل ما يزيد على 61 ألف رأس ماشية، إضافة لتطوير انتاج اللقاحات البيطرية.

وأكد أنه تم تفعيل تشريع منع ذبح إناث البتلو للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتم سداد قيم تلك التمويلات من قبل المستفيدين بنسبة بلغت 100%.

وأشار إلى تم ضخ 25 مليونًا و903 ألف و710 جنيهًا لعدد 136 مستفيدًا جديدًا، لتمويل شراء رؤوس ماشية لعدد 1813 رأس، بقيمة 17 مليونًا و448 ألف و710 جنيهًا، وتمويل تغذية لعدد 1691 رأس ماشية بقيمة 8 مليون و455 ألف جنيه، بجانب التمويل الميسر للمحاصيل الزراعية والمشروعات الصغيرة من خلال القيم التسليفية للبنك الزراعي المصري، بقيمة منح بلغت مليون و446 ألف و136 جنيهًا.

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تحذر من احتمال ظهور متغيرات أكثر خطورة لكورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. مقتل وإصابة 17 شخصًا غرقًا في موجة من الطقس السيء بالصين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| 5 حالات وفاة فقط.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على رسالة أمريكا لإثيوبيا بعد الملء الثاني لسد النهضة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات نارية للأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة صادمة.. موسيماني يوافق على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة جالطة سراي ضد أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 12 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

07:51 ص

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات نارية للأهلي

12:30 م

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

10:01 م

"الصحة العالمية" تحذر من احتمال ظهور متغيرات أكثر خطورة لكورونا

11:50 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان