محافظ الفيوم: ضخ 836 مليون جنيه لـ6 آلاف مستفيد بمشروع إحياء البتلو

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن قطاع الثروة الحيوانية بالمحافظة من خلال المشروع القومي لإحياء البتلو، تم ضخ مبلغ 836 مليون جنيه، لعدد 6 آلاف مستفيد لتمويل ما يزيد على 61 ألف رأس ماشية، إضافة لتطوير انتاج اللقاحات البيطرية.





وأكد أنه تم تفعيل تشريع منع ذبح إناث البتلو للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتم سداد قيم تلك التمويلات من قبل المستفيدين بنسبة بلغت 100%.





وأشار إلى تم ضخ 25 مليونًا و903 ألف و710 جنيهًا لعدد 136 مستفيدًا جديدًا، لتمويل شراء رؤوس ماشية لعدد 1813 رأس، بقيمة 17 مليونًا و448 ألف و710 جنيهًا، وتمويل تغذية لعدد 1691 رأس ماشية بقيمة 8 مليون و455 ألف جنيه، بجانب التمويل الميسر للمحاصيل الزراعية والمشروعات الصغيرة من خلال القيم التسليفية للبنك الزراعي المصري، بقيمة منح بلغت مليون و446 ألف و136 جنيهًا.