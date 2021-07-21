محافظ الفيوم: ضخ 836 مليون جنيه لـ6 آلاف مستفيد بمشروع إحياء البتلو

Advertisements
محافظ الفيوم: ضخ 836 مليون جنيه لـ6 آلاف مستفيد بمشروع إحياء البتلو
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 01:10 م
الفيوم : ريهام على
Advertisements
قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن قطاع الثروة الحيوانية بالمحافظة من خلال المشروع القومي لإحياء البتلو، تم ضخ مبلغ 836 مليون جنيه، لعدد 6 آلاف مستفيد لتمويل ما يزيد على 61 ألف رأس ماشية، إضافة لتطوير انتاج اللقاحات البيطرية.
وأكد أنه تم تفعيل تشريع منع ذبح إناث البتلو للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتم سداد قيم تلك التمويلات من قبل المستفيدين بنسبة بلغت 100%.
وأشار إلى تم ضخ 25 مليونًا و903 ألف و710 جنيهًا لعدد 136 مستفيدًا جديدًا، لتمويل شراء رؤوس ماشية لعدد 1813 رأس، بقيمة 17 مليونًا و448 ألف و710 جنيهًا، وتمويل تغذية لعدد 1691 رأس ماشية بقيمة 8 مليون و455 ألف جنيه، بجانب التمويل الميسر للمحاصيل الزراعية والمشروعات الصغيرة من خلال القيم التسليفية للبنك الزراعي المصري، بقيمة منح بلغت مليون و446 ألف و136 جنيهًا.
Advertisements