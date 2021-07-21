نجاح ساحق لدويتو أنغام ووائل كفوري"برضو بتوحشني" .. والجمهور :"العيد وصل"







طرح معالي المستشار تركي آل الشيخ، مساء أمس دويتو غنائي جديد من كلماته يجمع النجمة أنغام، بالنجم اللبناني وائل كفوري، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الڤيديوهات يوتيوب.



وفور طرح الأغنية عبر جميع التطبيقات الغنائية تصدرت جميع التطبيقات ومحركات البحث عبر جوجل، وأعرب جميع رواد السوشيال ميديا عن سعادتهم بالأغنية التي جمعت بين ثنائي من أنجح المطربين في مصر ولبنان، ووصف ها بهدية العيد مؤكدين على وصول العيد بهذه الأغنية.



جدير بالذكر أن أغنية "برضه بتوحشني"، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي ومن إنتاج شركة روزام وهندسة صوتية أمير محروس.