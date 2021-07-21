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إنشاء وتطوير 14 صومعة وشونة بقدرة تزيد عن 201 ألف طن بالفيوم

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن المحافظة تمتلك عدد 14 صومعة وشونة وهنجرًا لتخزين الغلال، والقضاء على الفاقد الكمي والنوعي للحبوب، بقدرة استيعابية تصل إلى 201 ألف و340 طنًا، تشمل صوامع قصر الباسل بمركز إطسا، وصوامع طامية، التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وشونتي العزب وأبشواي وصوامع مدينة الفيوم التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى.

وأضاف أن الشون شملت شون وهناجر بنك التنمية والائتمان الزراعي، شون سيلا، ومطرطارس، وعزبة قلمشاه، والشواشنة، وبني عتمان، وهناجر دمو، وودانيال، وتطون، وطامية.

وذلك خلال فترة قليلة لتزويد المحافظة بأكبر عدد ممكن من الشون الحديثة حتى يتم الحفاظ على المخزون اسلعى الأستراتيجى من القمح.

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