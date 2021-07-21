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الحدائق المتخصصة: "الزوار بيدخلوا بأكلهم ولا إجبار على مطاعمنا" (فيديو)

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد سلطان، رئيس الحدائق المتخصصة بالقاهرة، إن المحافظة بها 27 حديقة متخصصة، وهى الحدائق ذات التراث والتاريخ، مشيرا إلى أنهم يطبقون كافة الإجراءات الاحترازية داخل الحدائق.

وأشار "سلطان"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن الحديقة الدولية تعد من الحدائق المتخصصة، وتعد بمثابة مزارا هاما، وبها حديقة حيوان مصغرة تقدم وجبة ثقافية للطفل في التعامل مع الحيوان، كذلك يوجد بالحديقة مسرح ثقافي تحت رعاية وزارة الثقافة، فذلا عن وجود عدد من الكافيتريات والخدمات التي تقدمها بسعر مناسب.

وأضاف أن الحديقة الدولية تعد أم الحدائق نظرا لكبر مساحتها حيث تقع على مساحة 55 فدان، ومن الحدائق المتخصصة حديقة الأندلس والتي سيتم افتتاحها قريبا بعد تطويرها، كذلك تم افتتاح حديقة الطفل واستقبلت الزوار خلال أول أيام عيد الأضحى، واقيمت لهم عدد من الاحتفالات.

ولفت إلى أن نسب الإقبال على زيارة الحدائق المتخصصة خلال أول أيام العيد كان جيدا، معلقا: "الناس بتفرش تحت الأشجار وبيدخلوا معاهم أكلهم.. ولا نجبر الزوار على التعامل مع الكافيتريات".

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