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ملفوف ببطانية.. العثور على رضيع داخل حديقة في ثاني أيام العيد

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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عثر عدد من أهالى كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، فى الساعات الأولى من ثانى أيام عيد الأضحى، على طفل رضيع ملفوف داخل بطانية صغيرة، وموجود بحديقة الأوسطى أمام مستشفى الفريدة بشارع الجيش.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ من عدد من أهالى كفر الزيات إلى شرطة النجدة بالعثور على طفل رضيع بإحدى الحدائق الموجودة داخل المدينة.

وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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