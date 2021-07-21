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شهود العيان وكاميرات المراقبة.. سلاح الأمن لفك لغز جثة قتيل حلوان

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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يجري ضباط مباحث قسم حلوان، تحريات أمنية مكثفة من خلال مناقشة شهود العيان وكذا التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لفحصها لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة رجل مقتول بعدة طعنات في مختلف الجسم وملقى في أحد شوارع منطقة العزبة بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة.

وتلقي قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بمنطقة العزبة القبلية، مفاده، العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في الشارع، بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وجار فحص الجثمان وعمل التحريات لتحديد هوية المجني عليه، وضبط مرتكب الواقعة.

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