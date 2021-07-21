Advertisements

ارتفاع الأسهم الأوربية بدعم الأسهم القيادية وشركات السفر

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
Advertisements
ساعدت سلسلة من النتائج القوية لشركات قيادية أوروبية مؤشر أسهم المنطقة ليرتفع اليوم الأربعاء ويواصل تعافيه بعد الخسائر الحادة التي مني بها يوم الاثنين، بينما عاودت أسهم شركات السفر أداءها القوي عقب تراجعات لأسابيع.

وبحسب "رويترز" كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7 بالمئة، بينما قفزت أسهم شركات الترفيه والسفر 3.2 بالمئة بعد أداء ضعيف للغاية في الآونة الأخيرة جراء المخاوف من تنامي إصابات الفيروس.

وعلى صعيد نتائج الشركات، ارتفع سهم أيه.إس.إم.إل الهولندية لمعدات صناعة أشباه الموصلات أربعة بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعات مبيعات 2021 وأعلنت عن خطة جديدة لإعادة شراء الأسهم.

وزاد سهم نوفارتس السويسرية لصناعة الدواء 2.1 بالمئة بعد صافي ربح أساسي للربع الثاني من العام فاق توقعات السوق، بفضل مبيعات عقاقيرها الرئيسية.

وقفز سهم نكست البريطانية لبيع الملابس 8.5 بالمئة متصدرا الأداء على ستوكس 600 بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله.

في المقابل، انخفض سهم ساب الألمانية لبرمجيات الشركات 3.9 بالمئة رغم رفع توقعاتها للمرة الثانية هذا العام.
وهبط سهم دايملر لصناعة السيارات 1.1 بالمئة بعد أن حذرت من أن نقص رقائق أشباه الموصلات العالمي قد ينال من مبيعات السيارات في النصف الثاني من 2021.


أخبار تهمك

عاجل.. مقتل وإصابة 17 شخصًا غرقًا في موجة من الطقس السيء بالصين

منذ حوالي 8 ساعات

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل| 5 حالات وفاة فقط.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة صادمة.. موسيماني يوافق على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 23 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

منذ حوالي 15 ساعة

الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة العالمية" تحذر من احتمال ظهور متغيرات أكثر خطورة لكورونا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات نارية للأهلي

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة جالطة سراي ضد أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تعرف على رسالة أمريكا لإثيوبيا بعد الملء الثاني لسد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

07:51 ص

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات نارية للأهلي

12:30 م

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

10:01 م

"الصحة العالمية" تحذر من احتمال ظهور متغيرات أكثر خطورة لكورونا

11:50 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان