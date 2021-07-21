ارتفاع الأسهم الأوربية بدعم الأسهم القيادية وشركات السفر

ساعدت سلسلة من النتائج القوية لشركات قيادية أوروبية مؤشر أسهم المنطقة ليرتفع اليوم الأربعاء ويواصل تعافيه بعد الخسائر الحادة التي مني بها يوم الاثنين، بينما عاودت أسهم شركات السفر أداءها القوي عقب تراجعات لأسابيع.





وبحسب "رويترز" كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7 بالمئة، بينما قفزت أسهم شركات الترفيه والسفر 3.2 بالمئة بعد أداء ضعيف للغاية في الآونة الأخيرة جراء المخاوف من تنامي إصابات الفيروس.





وعلى صعيد نتائج الشركات، ارتفع سهم أيه.إس.إم.إل الهولندية لمعدات صناعة أشباه الموصلات أربعة بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعات مبيعات 2021 وأعلنت عن خطة جديدة لإعادة شراء الأسهم.





وزاد سهم نوفارتس السويسرية لصناعة الدواء 2.1 بالمئة بعد صافي ربح أساسي للربع الثاني من العام فاق توقعات السوق، بفضل مبيعات عقاقيرها الرئيسية.





وقفز سهم نكست البريطانية لبيع الملابس 8.5 بالمئة متصدرا الأداء على ستوكس 600 بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله.





في المقابل، انخفض سهم ساب الألمانية لبرمجيات الشركات 3.9 بالمئة رغم رفع توقعاتها للمرة الثانية هذا العام.

وهبط سهم دايملر لصناعة السيارات 1.1 بالمئة بعد أن حذرت من أن نقص رقائق أشباه الموصلات العالمي قد ينال من مبيعات السيارات في النصف الثاني من 2021.







