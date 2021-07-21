عائلة كورونا.. ماذا تعرف عن متحور لامبدا الذي ظهر في 30 دولة؟

يوما بعد الآخر، تتسع عائلة فيروس كورونا التاجي المستجد بظهور متحورات جديدة للفيروس على مدار الفترة الماضية، حتى ظهر أحدث تلك التحورات وهو "لامبدا".





وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن متحور لامبدا الذي نتج عن فيروس كورونا التاجي المستجد:





- منظمة الصحة العالمية رصدت انتشار طفرة "لامبدا" من فيروس كورونا فى أكثر من 30 دولة.





- الطفرة جديدة نسبيا وسارية فى عدد من الدول، وعلى وجه الخصوص فى بلدان الأمريكيتين.





- منظمة الصحة العالمية تتابع انتشار طفرة "لامبدا" عن كثب، ولا تستبعد أن يتم تصنيف هذه الطفرة المسجلة للمرة الأولى فى بيرو فى ديسمبر 2020، بين المتحورات المثيرة للقلق.





- حسب أطباء فالقلق الذي يثيره متحور لامبدا سببه أن السلالة فيها 7 طفرات جينية على الشوكة البروتينية المسئولة عن الإصابة البشرية بالفيروس.





- ن منظمة الصحة العالمية عندما وجدت الانتشار السريع له في بيرو، صنفته أنه متحور يدعو للاهتمام، ويدعو للقلق من النوع الثاني.





- سلالة "لامبدا" لها قدرة سريعة على الانتشار تفوق متحور دلتا لكنه ليس أخطر من المتحورات الأخرى، ولم تصنفه منظمة الصحة العالمية ضمن أخطر 4 تحورات "ألفا وجاما ودلتا وبيتا"، لكن سرعة انتشاره قد تؤدي لإصابة الكثير من الناس.



