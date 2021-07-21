حملة تفتيش على المولات والمحال التجارية في ثاني أيام العيد بالمنصورة

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب اليوم الأربعاء الموافق حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة،والتموين، والطب البيطرى.



واستهدفت الحملة المولات والمحال التجارية بمنطقة الجلاء وشارع احمد ماهر، للتأكد والإطمئنان من مدى جودة المنتجات المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين،



قاد الحملة كريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس حى غرب المنصورة، والدكتورة انجى سامى مدير التنمية الاقتصادية، والفريق المعاون لها والمشكل من ويسرى كسبة مسئول البيئة، وخالد فتحى مسئول التنمية الاقتصادية، ومن الطب البيطرى الدكتور احمد حموده، ومن الصحه احمد يحيى.



وقد تمكنت الحملة من اعدام ٠٥٨ كيلو من المنتجات غذائية المتنوعة ولحوم فاسدة ومنتجات الألبان وذلك لعدم وجود بيانات ولا تاريخ إنتاج ولا تاريخ صلاحيةكما قامت اللجنة بتحرير تلك المخالفات وعمل عدد من محاضر البيئة وعدم التسعير لأصحاب تلك المخالفات



فيما أوضح رئيس حى غرب المنصورة على متابعتة اليومية لنتائج حملات اللجان الخماسية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، مؤكدا" على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية خلال أيام عيد الاضحى المبارك، للحد من جشع التجار ومراقبة الأسعار، والإطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين، والتأكد من مدى الامتثال للاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



ومن ناحيتها قالت الدكتورة انجي سامي مدير عام التنمية الاقتصادية ان تلك الحملات تأتي في اطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والاسعار المناسبه، وتأكيدات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في الاسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار وبدعم كامل من رئاسة الحي ورئيسها المحاسب محمد عبدالباقي

