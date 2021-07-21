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"عيدهم اتحول ميتم".. مصرع شخصين وإصابة 8 على طريق العين السخنة
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 01:31 م
محافظات الفجر
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شهد طريق العين السخنة بطريق السويس، حادث سير أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين، وذلك بسبب تصادم سيارة ملاكي وسيارة أجرة، اليوم الأربعاء، وجرى نقل المصابين للمستشفى السويس العام.
وتلقى اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، إخطارا يفيد بتصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات أو ع 7162، مع سيارة تاكسي تحمل لوحات ط س د 8675، بطريق العين السخنة أمام قرية تلال.
وعلى الفور دفع مرفق إسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوي بـ 9 سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين والمتوفيين إلى أقرب مستشفى.
وأكدت مصادر أمنية، أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين، بينهم 3 أجانب يحملون الجنسيات الصومالية والفنلندية، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإيداع جثامين المتوفين بمشرحة مستشفى السويس العام، فيما تم نقل المصابين لطوارئ مستشفى السويس لتلقي العلاج، وكذلك إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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