"عيدهم اتحول ميتم".. مصرع شخصين وإصابة 8 على طريق العين السخنة

شهد طريق العين السخنة بطريق السويس، حادث سير أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين، وذلك بسبب تصادم سيارة ملاكي وسيارة أجرة، اليوم الأربعاء، وجرى نقل المصابين للمستشفى السويس العام.





وتلقى اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، إخطارا يفيد بتصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات أو ع 7162، مع سيارة تاكسي تحمل لوحات ط س د 8675، بطريق العين السخنة أمام قرية تلال.