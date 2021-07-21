اليوم.. تامر حسني يحيى حفلاً غنائياً بالعلمين





يجري النجم تامر حسني، حالياً الاستعدادات النهائية لحفله والذي يحييه مساء اليوم بالعلمين، ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من الجمهور.



وسيقدم حسني، خلال ساعتين باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.





كما يُحيي الفنان تامر حسني، حفلاً غنائياً في رابع أيام العيد بالعاصمة (أبوظبي) بجزيرة ياس، وهو الحفل الذي يشترك فيه مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس.



جدير بالذكر أن يُعرض حالياً لنجم الجيل بدور العرض السينمائية في مصر والوطن العربي فيلمه الجديد"مش أنا" والذي حقق إيرادات عالية.