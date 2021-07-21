خلال يومين.. تقديم خدمة الغسيل الكلوي لـ3000 مريض بالدقهلية (صور)

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن جميع وحدات الغسيل الكلوي بصحة الدقهلية تعمل بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقدم وحدات الغسيل الكلوي بالدقهلية الخدمة لعدد ٣٠٠٠ مريض غسيل كلوي بشكل منتظم.





ومن المنتظر إجراء عدد ٦٠٠٠ جلسة غسيل كلوي خلال إجازة العيد لكل المرضى.





وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تأمين وتوفير كافة المستلزمات والأدوية اللازمة لجلسات الغسيل الكلوي بجميع وحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة.





وأشار "مكي"، إلى أن قطاع الكلي بالدقهلية يتم تحديثه ورفع كفاءته بشكل مستمر كما يشهد تطورا كبيرا بمستوى الخدمة، حيث تم مؤخرا تدعيم وحدات الكلي بالدقهلية بأكثر من ٢٠٠ ماكينة غسيل كلوي جديدة وثلاث محطات معالجة للمياه جديدة ويتم الآن تجهيز وحدة غسيل كلوي للأطفال أخرى بمستشفى شربين.





وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الفرق الطبية بصحة الدقهلية ترفع شعار عيدنا هو راحة المريض وخدمته.



