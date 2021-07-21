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الموت يُفجع الفنانة دنيا عبد العزيز

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة دنيا عبد العزيز منذ قليل عن وفاة خالتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت دنيا عبد العزيز صورة لخالتها الراحلة، وعلقت عليها قائلة:"ورحلت جميلة الجميلات خالتي في ذمة الله، إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، أختك راحتلك يا أمي"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة دنيا عبد العزيز حاليًا في مسلسل "الحرير المخملي"، وهو بطولة داليا مصطفى، مصطفى فهمي، أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، هالة فاخر، طارق صبري، وكوكبة مميزة من النجوم، والمسلسل مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، شادى أسعد، حمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

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