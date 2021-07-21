أراد الهروب من حرارة الجو فغرق.. مصرع طالب في نهر النيل ببني سويف

لقي طالب مصرعه غرقا، اليوم الأربعاء، أثناء استحمامه بمياه النيل عند معدية قرية الشناوية بمركز ناصر، شمال محافظة بني سويف، وتم انتشال جثته ونقلها إلى مشرحة مستشفى ناصر العام.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بغرق طالب اثناء استحمامه بمياه النيل عند معدية قرية الشناوية بمركز ناصر، شمال المحافظة.





ووجه مدير الأمن شرطة المسطحات المائية بالانتقال الفوري لموقع البلاغ، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من إنتشار الجثة، وتبين أنها لشخص يدعى "عبدالرحمن محمد عيد" 13 سنة، طالب، مقيم قرية الدوالطة مركز بني سويف.





ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب مدير فرع بني سويف، بالسيارة رقم (9219) وتم نقل جثة المتوفي إلى مستشفى ناصر العام، حيث تم إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



