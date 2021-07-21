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طرح مسرحية Coco chanel "كوكو شانيل" الجديدة على منصة شاهد VIP.. يمكنكم مشاهدته الآن

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 01:43 م
Coco chanel
Coco chanel
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طرح مسرحية Coco chanel "كوكو شانيل" الجديدة على منصة شاهد VIP.. يمكنكم مشاهدته الآن


قامت منصة شاهد VIP، بالبدء في طرح مسرحية Coco chanel الجديدة، والتي تم تأجيلها مدة مرات،التي تعود بها ملكة الاستعراض الفنانة شريهان إلى المسرح بعد غياب سنوات. 

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب برومو مسرحية شريهان الجديدة Coco chanel على موقع فيسبوك، وعلقت عليه قائلة:" النجمة شريهان تتألق من جديد في أجدد أعمالها المسرحية..كوكو شانيل تعرض الأن على شاهدVIP.. من تأليف د.مدحت العدل وإنتاج العدل جروب".

وتعد Coco chanel من أبرز الشخصيات النسائية على مستوى العالم في صناعة الأزياء والموضة، وضمن أهم 100 شخصية في القرن العشرين.

مشاهدة مسرحية كوكو شانيل HD

وقال المنتج "جمال العدل" إن المسرحية تعد نقلة نوعية لتطوير فن المسرح العربي، وأن "العدل جروب" دققت في اختيار أهم العناصر الحديثة "ديكور- موسيقي –أغانٍ- استعراضات - راقصين" بهدف تطوير جميع تفصيلات المسرح وتحقيق عناصر الإبهار العالمية للمشاهد العربي.

ويؤكد المنتج "جمال العدل" للجمهور العربي باستمرار مسيرته الإنتاجية وطرح كل جديد، وبأحدث التقنيات، بما يتناسب مع الذوق العام للمشاهد العربي.

ريم العدل تكشف تفاصيل أزياء مسرحية Coco chanel
كشفت مصممة الأزياء ريم العدل عن تفاصيل مهمة تصميم أزياء المسرحية الاستعراضية المنتظرة Coco chanel للنجمة شريهان التي سوف تُعرض على منصة شاهد ابتداءً من 20 يوليو.

شريهان لفريق مسرحية &quot;كوكو شانيل&quot;: &quot;الأبطال لا يصعدون خشبة المسرح&quot;

ورغم المسيرة الثرية التي تمتلكها ريم العدل في تصميم الأزياء للسينما والتلفزيون، فهذه هي المرة الأولى التي تصمم فيها للمسرح، وعن ذلك قالت: "لم أصدق ذلك، هذا أول عمل مسرحي أقوم بتصميم الأزياء الخاصة به، وأنا سعيدة بالمشاركة في عمل تقدمه الأسطورة شريهان، عن الأسطورة Coco chanel".

وأشارت العدل إلى إنها قامت بتصميم أزياء الممثلين والراقصين في المسرحية، وفستانين فقط من فساتين النجمة شريهان، التي احتاجت تصميماً خاصاً لأسباب درامية سوف تكون واضحة عند عرض المسرحية.

وأضافت العدل : "كانت تجربة مثيرة استمتعت بها، واستفدت منها كثيراً، خاصة من الملاحظات التي كانت تقدمها لي شريهان طوال الوقت، قي اختيار التصميمات والمادة الخام المناسبة لأزياء المسرح الاستعراضي، فهي تمتلك خبرة مسرحية تفوق الجميع، أحببت التجربة، وأتمنى أن يتكرر هذا التعاون مرات أخرى".

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