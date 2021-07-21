الهندي.. وزير الصحة بدلهي ينتقد الحكومة لإنكارها وفيات نقص الأكسجين

تسببت الموجة الثانية المدمرة من جائحة فيروس كورونا المستجد في مقتل عشرات الآلاف من الهنود بين أبريل ومايو 2021. في ذلك الوقت، قامت العديد من المستشفيات الهندية بتغريد رسائل المساعدة SOS لتنبيه الحكومة إلى أنها تعاني من نقص في الأكسجين الطبي. أظهرت الصور ومقاطع الفيديو من المستشفيات المكتظة كيف كان الهنود يكافحون من أجل التنفس.





انتقد وزير الصحة في دلهي، ساتيندار جاين، اليوم الأربعاء، الحكومة لادعائها عدم وقوع وفيات بسبب نقص الأكسجين في الهند.





وقال "جين" مخاطبة وسائل الإعلام الهندية: "ستقول الحكومة المركزية قريبًا، إنه لم يكن هناك فيروس كورونا. إذا لم تكن هناك وفيات بسبب نقص الأكسجين، فلماذا كانت المستشفيات تذهب إلى المحاكم العليا تشكو من نقص؟ ادعاء الحكومة هذا خاطئ تمامًا. أدى نقص الأكسجين إلى العديد من الوفيات في البلاد، بما في ذلك في دلهي."، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وأثار البيان ضجة كبيرة في البلاد، وقال بيوش سينغ، شاب يبلغ من العمر 21 عامًا من دلهي لوكالة سبوتنيك: "هل هذه مزحة؟ انسَ الاعتذار عن سوء إدارة كبير لموارد فيروس كورونا وسوء الاستعداد لمواجهة الموجة، فهم الآن ينكرون أنه لم يمت أحد بسبب نقص الأكسجين؟ جلست بلا حول ولا قوة بينما كان والدي يتنفس أخيرًا أمام عيني في 26 أبريل.".





وأضاف الشاب: "رفضت المستشفيات قبوله لأن لديهم عددًا كبيرًا جدًا من المرضى وقلة الأكسجين. كان النقص في الأكسجين مُعيقًا للغاية لدرجة أنه على الرغم من قيام البائعين بإيقاف الطلبات، لم نتمكن من ترتيب الأسطوانة في الوقت المحدد. لقد صدمت للتو من عدم حساسية هذه الحكومة. كانت المستشفيات ترسل إشارات استغاثة.".





وكشف المهندس أ كاتاريا البالغ من العمر 28 عامًا من مدينة غوروغرام بولاية هاريانا الشمالية، لوكالة سبوتنيك: "كنت في حاجة ماسة للحصول على الأوكسجين لأمي. طلبت منا المستشفى التي دخلت إليها من أجل الحصول على الأكسجين لأن منشآتهم، حسب قولهم، كانت على وشك النفاد.".





وقال: "انتهى بي الأمر بالخداع بمبلغ 20 ألف روبية هندية (270 دولارًا) من خلال عملية احتيال تظاهر بأنني بائع أكسجين. اضطر أخي البالغ من العمر 22 عامًا إلى السفر لمسافة كيلومترات للوصول إلى مراكز توزيع الأكسجين هذه والوقوف في طابور طويل لساعات.".





وأضاف: "في بعض الأيام تمكن من الحصول على اسطوانات، وفي أيام أخرى عاد خالي الوفاض. استمرت حالة والدتنا في التدهور وتوفيت في 24 أبريل.".





في 5 مايو، اتهمت محكمة الله أباد العليا في الهند أيضًا السلطات الهندية بأنها جزء من "إبادة جماعية" لفشلها في ضمان سلسلة إمداد قوية بالأكسجين لمنشآت حجر مصابي فيروس كورونا.





ورداً على الضجة، أخبرت وزارة الصحة الفيدرالية مجلس الشيوخ في بيان مكتوب بأنها لم تتلق أي معلومات من الولايات حول وفاة مرضى فيروس كورونا في المستشفيات بسبب نقص الأكسجين.





من أجل وضع الأمور في نصابها، قال الدكتور إس سي إل جوبتا، المدير الطبي في مستشفى باترا ومقره دلهي، إن الأطباء لا يذكرون سبب الوفاة على أنه "نقص في الأكسجين" ولكن بدلاً من ذلك يضعون "فشل القلب والجهاز التنفسي.".





في 20 يوليو، أخبرت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أعضاء جلسة مونسون بالبرلمان أنه لم تفقد أرواح بسبب ندرة الأكسجين في الهند.



