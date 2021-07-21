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اليوم.. عمرو دياب يحيى حفلاً غنائياً خاصاً بالساحل الشمالى

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفلاً غنائياً خاصاً بالساحل الشمالى وذلك مساء اليوم.

ويقدم عمرو، خلال ساعتين باقة كبيرة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة وسط حضور من المتوقع أن يكون ضخم وكبير كعادة حفلات الهضبة الغنائية.

في سياق آخر تصدر عمرو دياب، مؤخراً تريند تويتر
ب"أحلي ونص" والتي تعد ثالث أغنياته في صيف 2021.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم ، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان الهضبة قد طرح منذ أيام ثاني أغنياته الصيفية وهي "اتقل" من كلمات تامر حسين ولحن مدين وتوزيع أحمد إبراهيم.


وحققت الأغنية نجاحًا كبيراً فور طرحها ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية ، وتصدرت ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك تصدرت قائمة
الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب.

وتعد أغنية "أحلى ونص" هي ثالث اغاني الهضبة في ضيف 2021 بعد أن طرح اغنية "الدنيا بترقص" ثم طرح بعدها "اتقل".

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