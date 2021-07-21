8 معلومات عن مسرحية "كوكو شانيل" لشريهان قبل عرضها.. وهكذا روجت للعمل

تفصلنا فقط عدة أيامعن عرض مسرحية كوكو شانيل للفنانة شريهان، والذي من المقرر أن تعرض على منصة "شاهد"، وهي من الأعمال التي ينتظرها الجمهور خلال الفترة المقبلة، خاصة أنَّها تأتي بعد غياب لعدة سنوات.

وسنعرض خلال التقرير التالي، أبرز المعلومات عن مسرحية كوكو شانيل لشريهان:-

- المسرحية تمثل عودة للفنانة شريهان بعد غياب دام لأكثر من 30 عاماً.

- آخر أعمال شريهان على خشبة المسرح، مسرحية «شارع محمد علي» مع فريد شوقي وهشام سليم والتي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

- مسرحية «كوكو شانيل» من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري.

- تجسّد شريهان في هذه المسرحية شخصية كوكو شانيل.

- يشارك في بطولة المسرحية كلا من أيمن القيسوني، إنجي وجدان، وعماد إسماعيل.

- تقدم شريهان خلال العرض المسرحي 9 استعراضات غنائية.

- وضع ألحان المسرحية الملحن إيهاب عبدالواحد.

- تمّ الانتهاء منها وتصويرها وتسجيلها عام 2019.

بهذه الطريقة روجت شريهان لـ"كوكو شانيل"

روجت الفنانة شريهان لمسرحية "كوكو شانيل" المقرر عرضها يوم 20 يوليو المقبل، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك 2021.





ونشرت شريهان عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورا من العرض المسرحي "كوكو شانيل"، وعلقت: "الاهتمام بالتفاصيل يصنع حدثا عظيما، وهذه مسؤولية كل إنسان وبالأخص الفنان".









وتعود النجمة شريهان للفن بعد20 عاما من الغياب، وتقدم خلال المسرحية شخصية "كوكو شانيل"، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.





العرض المسرحي "كوكو شانيل" يأتي برعاية هيئة العامة للترفيه في السعودية، من إنتاج شركة "العدل جروب"، تأليف مدحت العدل.



