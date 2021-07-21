"ماكرون" يأمر بإجراء تحقيقات في قضية برنامج تجسس بيغاسوس الإسرائيلي

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية، اليوم الاربعاء، أن هاتف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد تم تحديده كهدف محتمل لبرامج التجسس بيغاسوس ، والذي تصدر عناوين الصحف مؤخرًا بعد أن وجد تحقيق صحفي، أنه تم استخدامه للتجسس على آلاف السياسيين ورجال الأعمال والصحفيين في جميع أنحاء العالم.





وكما أوردت وكالة "سبوتنيك"، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سلسلة من التحقيقات في قضية برنامج التجسس بيغاسوس، حسبما قال رئيس الوزراء جان كاستكس لمحطة TV1، اليوم الأربعاء.





أصدرت شركة Castex هذا الإعلان، بعد أن تم الكشف عن أن هاتف الرئيس ماكرون ربما يكون قد تم استهدافه بواسطة برنامج تجسس بيغاسوس، الذي طورته مجموعة NSO ومقرها إسرائيل.





وسبق أن حذرت الرئاسة الفرنسية من أنه إذا كانت المزاعم صحيحة، فستكون خطيرة للغاية.



