Advertisements

"ماكرون" يأمر بإجراء تحقيقات في قضية برنامج تجسس بيغاسوس الإسرائيلي

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية، اليوم الاربعاء، أن هاتف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد تم تحديده كهدف محتمل لبرامج التجسس بيغاسوس ، والذي تصدر عناوين الصحف مؤخرًا بعد أن وجد تحقيق صحفي، أنه تم استخدامه للتجسس على آلاف السياسيين ورجال الأعمال والصحفيين في جميع أنحاء العالم.

وكما أوردت وكالة "سبوتنيك"، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سلسلة من التحقيقات في قضية برنامج التجسس بيغاسوس، حسبما قال رئيس الوزراء جان كاستكس لمحطة TV1، اليوم الأربعاء.

أصدرت شركة Castex هذا الإعلان، بعد أن تم الكشف عن أن هاتف الرئيس ماكرون ربما يكون قد تم استهدافه بواسطة برنامج تجسس بيغاسوس، الذي طورته مجموعة NSO ومقرها إسرائيل.

وسبق أن حذرت الرئاسة الفرنسية من أنه إذا كانت المزاعم صحيحة، فستكون خطيرة للغاية.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 16 ساعة

"الصحة العالمية" تحذر من احتمال ظهور متغيرات أكثر خطورة لكورونا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة صادمة.. موسيماني يوافق على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مقتل وإصابة 17 شخصًا غرقًا في موجة من الطقس السيء بالصين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 23 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة جالطة سراي ضد أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تعرف على رسالة أمريكا لإثيوبيا بعد الملء الثاني لسد النهضة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات نارية للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| 5 حالات وفاة فقط.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

07:51 ص

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات نارية للأهلي

12:30 م

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

10:01 م

"الصحة العالمية" تحذر من احتمال ظهور متغيرات أكثر خطورة لكورونا

11:50 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان