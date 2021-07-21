وزير الطاقة السعودي يوجه بمعالجة شبكات الكهرباء بمخيمات المشاعر





أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن خدمة الحجيج شرف لا يضاهيه شرف، وأن توجيهات القيادة السعودية تنص على بذل أقصى الجهود للتيسير على ضيوف الرحمن في هذه البقاع المباركة.



وأشار وزير الطاقة إلى أن الجهات التي تقدم الخدمات في الحج يجب أن تكون مطلعة ومتابعة لتوفير جميع الإمكانيات التي تتيحها الدولة حرصاً منها على تقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن.

وأوضح أن موسم الحج الحالي استثنائي، والعدد محدود، وفرصة للتعرف على بعض القضايا التي كانت تتكرر في السابق وإيجاد الحلول المستدامة لها، موجهاً الشركة السعودية للكهرباء بمعالجة الشبكات الداخلية داخل المخيمات، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الحج والعمرة المكلف عصام بن سعد بن سعيد، تفقدا أمس خدمات الكهرباء المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، وأطلعا على سير الأعمال خلال زيارة لمقر الشركة السعودية للكهرباء في مشعر منى، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن عداس.

من جهته، قال وزير الحج والعمرة إن قطاع الحج هو قطاع تشاركي، وليس لوزارة الحج بمفردها، إنما لجميع الوزارات والأجهزة المعنية.

وأضاف: "إننا نطمح دائماً إلى الأفضل، وسنجتمع مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى بعد الحج لتدارك أي ثغرات أو أخطاء، وحلها بشكل جذري لتقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن".

وكانت الشركة السعودية للكهرباء، أكدت أمس الثلاثاء استقرار الخدمة الكهربائية في منى خلال أول ايام العيد، موضحةً أنه لم تسجل أي انقطاعات رغم ارتفاع الأحمال مقارنة بالعام الماضي.

وشددت الشركة الكهربائية، على موثوقية الخدمة الكهربائية وجاهزية فرق العمليات بالشركة ومراقبتها أداء الشبكة على مدار الساعة.

وأوضحت السعودية للكهرباء، أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام تسير وفق ما هو مُخطط له، وأن الأحمال المُسجلة يوم 10 ذي الحجة في منى، بلغت 123 ميجا وات، ولا يزال المتخصّصون بمركز العمليات والتحكم بالمشاعر المقدسة يراقبون شاشات الأحمال.

وأضافت، أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام