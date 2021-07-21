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الأهلي يستعد لتجديد عقد ثنائي الفريق

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
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تستعد إدارة الأهلي للإعلان عن تجديد عقد التونسي علي معلول وعمرو السولية، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر خلال الساعات القادمة.


وينتهي عقد معلول والسولية مع القلعة الحمراء نهاية الموسم القادم صيف ٢٠٢٢.


وأنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي الاتفاق مع وكيلا معلول والسولية على أن يتم تعديل عقدي الثنائي وتمديهما على أن ينتهي بنهاية ٢٠٢٤، ومن المفترض أن يتم الإعلان خلال الساعات المقبلة.


وحقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في نهائي البطولة في المباراة التي أقيمت بينهما على الأراضي المغربية.

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