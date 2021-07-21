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9 ملاحظات على مسرحية "كوكو شانيل - Coco chanel" لشريهان

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 02:16 م
كوكو شانيل
كوكو شانيل
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9 ملاحظات على مسرحية "كوكو شانيل - Coco chanel" لشريهان 


عرضت منصة "شاهد vip" مسرحية "كوكو شانيل" التي تعيد الفنانة شريهان إلى المسرح بعد غياب سنوات طويلة.

وتجسد شريهان في هذه المسرحية شخصية كوكو شانيل، صاحبة الاسم اللامع في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام، لنعيش معها رحلتها.

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وفيما يلي نستعرض أبرز الملاحظات على المسرحية:

- قبل بدء المسرحية وجهت الفنانة شريهان إهداء وشكر لكل امرأة في العالم.

- مدة المسرحية ساعتين، لكن يمر الوقت سريعا ما بين الأحداث وحياة "كوكو شانيل" ودخول الاستعراضات والأغنيات، مع ظهور ضيوف الشرف مثل آسر ياسين الذي تلقى تحية كبيرة من الجمهور وخطف الأنظار.




- كان ضحك الجمهور أشبه بالضحكات التي نسمعها في مسلسلات "سيت كوم" عن الضحكات المعتادة التي سمعناها من قبل في المسرحيات الماضية.


- رغم الأحداث المأساوية التي مرت بها "كوكو شانيل" كان هناك جانب كوميدي على الطريقة المصرية من إدخال كلمات أو لزمات لشريهان.

- لن تشعر أن شريهان غابت طويلا عن المسرح، وكأنك تشاهدها في "شارع محمد علي" أو أي من مسرحياتها، الأداء والحركات.

- رشاقة شريهان ولياقتها لم تتغير جسدها الممشوق ورقصتها الشهيرة التي رأها الجمهور في مسرحية "شارع محمد علي" أعادتها للأذهان في آخر استعراض قدمته في "كوكو شانيل".

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- اعتماد أسلوب الحكي في بداية المسرحية وبين المشاهد، ظهرت الفنانة حنان يوسف مع طفلة صغيرة في العصر الحديث لتحكي لها عن قصة "كوكو شانيل".





- الديكورات وإتقانها وتحريكها السريع على المسرح كلها كانت لقطات مضيئة وتوضح المجهود الكبير الذي قام به كل صناع العمل.

- كذلك الأزياء التي جاءت رقيقة ومناسبة للعصر وتساعد على الحركة.

ومسرحية "كوكو شانيل" من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري وبدأ العمل على المسرحية قبل 5 سنوات ويضم فريق العمل أسماء هي الأفضل والأهم في مجالها.


9 ملاحظات على مسرحية "كوكو شانيل - Coco chanel" لشريهان 


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