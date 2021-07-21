حسين زين يهنئ الإعلاميين بمناسبة عيد التليفزيون المصري الـ61

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتهنئة للإعلاميين بمناسبة ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيونى في مصر في 21 يوليو عام 1960.





وقال "زين" في تهنئته، إنه في ذلك التاريخ تم وضع اللبِنة الأساسية الأولى للريادة الإعلامية المصرية، بإقامة مبنى ماسبيرو، لتتمتع مصر بوسائل إعلام متطورة، وانطلق البث التليفزيونى ليقدم أعمالًا رسّخت لقيم ومبادئ المجتمع المصري الأصيل، وقدّم رساله تنويرية تثقيفية من خلال جيل عملاقة ورواد العمل الإعلامي المصري.





وأضاف أن التليفزيون بدء إرساله بقناة واحدة، قدّم من خلالها برامج شاملة من توعية وإرشاد، لتتسع مع مرور الوقت قنواته، وتتعاظم إمكانياته، ليقوم بدوره التوعوي التنويري في المجتمع، فالتليفزيون المصري بأبنائه هو من قاد حركة التنوير والفكر والثقافة لسنوات طويلة، وبرسالته الإعلامية، شكّل وجدان الأمة بإبداعاته وتراثه الفني والثقافي الفريد، ولا يزال يشكل قوة ناعمة مؤثرة في عقل ووجدان المشاهد المصري والعربي، كما أسهمت في تعزيز بناء الشخصية المصرية.



