Advertisements
حسين زين يهنئ الإعلاميين بمناسبة عيد التليفزيون المصري الـ61
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 02:19 م
ميسون أبو الحسن
Advertisements
تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتهنئة للإعلاميين بمناسبة ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيونى في مصر في 21 يوليو عام 1960.
وقال "زين" في تهنئته، إنه في ذلك التاريخ تم وضع اللبِنة الأساسية الأولى للريادة الإعلامية المصرية، بإقامة مبنى ماسبيرو، لتتمتع مصر بوسائل إعلام متطورة، وانطلق البث التليفزيونى ليقدم أعمالًا رسّخت لقيم ومبادئ المجتمع المصري الأصيل، وقدّم رساله تنويرية تثقيفية من خلال جيل عملاقة ورواد العمل الإعلامي المصري.
وأضاف أن التليفزيون بدء إرساله بقناة واحدة، قدّم من خلالها برامج شاملة من توعية وإرشاد، لتتسع مع مرور الوقت قنواته، وتتعاظم إمكانياته، ليقوم بدوره التوعوي التنويري في المجتمع، فالتليفزيون المصري بأبنائه هو من قاد حركة التنوير والفكر والثقافة لسنوات طويلة، وبرسالته الإعلامية، شكّل وجدان الأمة بإبداعاته وتراثه الفني والثقافي الفريد، ولا يزال يشكل قوة ناعمة مؤثرة في عقل ووجدان المشاهد المصري والعربي، كما أسهمت في تعزيز بناء الشخصية المصرية.
وأكد "زين" أن التليفزيون المصري يمتلك مقومات وإمكانيات عظيمة، وخبرات مهنية متميزة، ويسير بخطى ثابته على طريق الإصلاح والتحديث، وتجويد المحتوى الإعلامي والشكل، وتحسين موارده، وذلك من خلال أفكار وحلول غير تقليدية، لتعظيم موارده لتمكنه من مواصله دوره التنويري والتوعوي.
Advertisements