أغنية "صعبة" لتامر حسني تحقق ٣مليون مشاهدة والمركز السادس عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب"







طرح الفنان تامر حسني، أمس عبر قناته الرسمية على موقع الڤيديوهات "يوتيوب" ڤيديو كليب أغنيته الجديدة "صعبة.





وحققت الأغنية حتى الآن نسب مشاهدة عالية تقترب من ٣ مليون عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب" كما احتلت المركز السادس بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا بقسم"الموسيقى" على نفس الموقع.





جدير بالذكر أن أغنية "صعبة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع عبد الرحمن شوقي، ماستر على فتح الله، و الڤيديو كليب من إخراج تامر حسني.