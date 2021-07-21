"التموين": ضح 18 ألف رأس من الماشية والخراف لسد احتياجات المواطنين في عيد الأضحى









أكد اللواء احمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضه للصناعات الغذائية التابعه لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على أنه تم ضخ 8000 رأس ماشية بمجمعاتها التى يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكى لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم السودانيه الطازجه بسعر 85 جنيه للكيلو.





وأشار حسنين، إلى أن تلك الرؤس قد تم ذبحها بالمجازر المصرية تحت رعاية طبيه وبيطرية كامله من مصر ، موضحًا أن الشركة قد ضخت أيضا بتلك المجمعات ما يقارب ال 10000 رأس مبردة من الخراف بسعر 95 جنيه للكيلو اضافه الى اللحوم البرازيليه المجمدة بسعر 65 جنيه للكيلو.



