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"التموين": ضح 18 ألف رأس من الماشية والخراف لسد احتياجات المواطنين في عيد الأضحى

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
أحمد فشير
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أكد اللواء احمد حسنين،  رئيس مجلس إدارة الشركة القابضه للصناعات الغذائية التابعه لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على أنه تم ضخ  8000 رأس ماشية بمجمعاتها  التى يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكى لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم السودانيه  الطازجه بسعر 85 جنيه للكيلو. 

وأشار حسنين، إلى أن تلك الرؤس قد تم ذبحها بالمجازر المصرية تحت رعاية طبيه وبيطرية كامله من مصر ، موضحًا أن  الشركة قد  ضخت أيضا بتلك المجمعات ما يقارب ال 10000 رأس مبردة من الخراف بسعر 95 جنيه للكيلو اضافه الى اللحوم البرازيليه المجمدة بسعر 65 جنيه للكيلو. 

وفي السياق ذاته، أكد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه تم المحافظة على أسعار اللحوم، مضيفًا أن سعر اللحوم السودانية تصل إلى 85 حنيهًا و65 جنيهًا للمجمدة، و95 جنيهًا للضأن، مشيدًا بالمجهود الكبير فى الحفاظ على المستوى الاستراتجى من السلع الغذائية.

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