بيتكوين دون 30 ألف دولار لأول مرة في شهر

نزلت بيتكوين أمس، إلى أقل مستوى في نحو شهر، لتهبط دون 30 ألف دولار، في الوقت الذي واصلت فيه الهيئات التنظيمية الدعوة إلى تدقيق أشد على العملات المشفرة.





وتراجعت أكبر عملة مشفرة في العالم بما يصل إلى 5 في المائة لتبلغ 29.3 ألف دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ 22 يونيو. ونزلت في أحدث تداولات 3.6 في المائة إلى 29720 دولارا.





كما خسرت العملات المشفرة الأصغر مثل إيثير وإكس.آر.بي، التي تتحرك بالتزامن مع بيتكوين، نحو 5 في المائة.





ويقول مستثمرون "إن بيتكوين ستختبر مستوى 28.6 ألف دولار على الأرجح الذي لامسته الشهر الماضي، وهو أقل مستوياتها منذ أوائل يناير".





وبيتكوين عالقة في نطاق تداول ضيق نسبيا في الأسابيع الأخيرة، بعد أن باع المستثمرون بكثافة العملة في مايو ويونيو عقب حملة شنتها الصين على تعدين وتداول العملات المشفرة.





كما دعت هيئات رقابة مالية ومسؤولون في البنوك المركزية في الغرب في الآونة الأخيرة إلى قواعد تنظيمية أشد صرامة.





ونزول بيتكوين أمس، يصل بخسائرها هذا الشهر إلى نحو 15 في المائة. وتراجعت العملة بأكثر من النصف منذ بلغت ذروة عند 65 ألف دولار تقريبا في أبريل.





ولطالما حذرت دول العالم من عملة بيتكوين، وكان آخرها تحذير جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، من المخاطر التي تشكلها عملة "بيتكوين"، مشيرة إلى أنها أداة للمضاربة وغير فعالة في المعاملات.





وقالت يلين "إنه لا تزال هناك أسئلة مهمة حول الشرعية والاستقرار"، وتابعت "لا أعتقد أن بيتكوين تستخدم على نطاق واسع كآلية معاملات، وبالنسبة إلى الحد الذي يتم استخدامها، أخشى أنه غالبا ما يكون من أجل التمويل غير المشروع".





وأضافت "إنها طريقة غير فعالة للغاية لإجراء المعاملات، وكمية الطاقة المستهلكة في معالجة تلك المعاملات كبيرة للغاية"، مشيرة إلى أن العملة أصل يعتمد على المضاربة بدرجة كبيرة، "وأنت تعلم أن الناس يجب أن يدركوا أنها يمكن أن تكون متقلبة للغاية، وأنا قلقة بشأن الخسائر المحتملة التي يمكن أن يتكبدها المستثمرون".





وذكرت أنه "تجب دراسة إمكانية إصدار عملة رقمية من الدولار الأمريكي"، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مدفوعات أسرع وأكثر أمانا وأرخص.







