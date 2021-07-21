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البنك الدولي: 157 مليار دولار لتطويق تداعيات كورونا خلال 15 شهرا

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
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خصصت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد، خلال 15 شهرا في الفترة من الأول من أبريل 2020 حتى 30 يونيو 2021.
وقالت المجموعة في بيان "إن هذه الجهود بذلت في مسعى للاستجابة لمكافحة الجائحة التي ألحقت أضرارا بالغة بالأرواح وسبل العيش لملايين الأشخاص في الدول النامية".

وأضافت أن "هذه هي أكبر استجابة لأزمة في أي فترة في تاريخ مجموعة البنك وتمثل زيادة بأكثر من 60 في المائة خلال فترة الـ15 شهرا السابقة للوباء".

وذكرت المجموعة في بيان أنها دعمت منذ بداية الوباء الدول لمواجهة الطوارئ الصحية وتعزيز النظم الصحية وحماية الفقراء والضعفاء ودعم الأعمال التجارية وتوفير فرص العمل والبدء في انتعاش أخضر ومرن وشامل.

ونقل البيان عن ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي أنه منذ بداية الوباء التزمت مجموعة البنك الدولي وحشدت مبلغا قياسيا قدره 157 مليار دولار في صورة تمويل جديد وهو مستوى غير مسبوق من الدعم لأزمة غير مسبوقة.

وشدد على أن "الانتعاش متفاوت حتى الآن، وعديد من أفقر دول العالم تخلف عن الركب"، مشيرا إلى أنه في العام الماضي "ارتفع معدل الفقر المدقع العالمي لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما مع دفع ما يقرب من مائة مليون شخص إلى هوة الفقر المدقع".

وأكد "سنواصل تقديم المساعدة الحاسمة للدول النامية للمساعدة على تحقيق انتعاش اقتصادي أوسع نطاقا".
ورفع البنك الدولي قيمة برنامجه لتمويل شراء وتوزيع لقاحات كوفيد - 19 للدول النامية بمقدار ثمانية مليارات دولار، ليصل إلى 20 مليار دولار.

وقرار زيادة تمويل اللقاحات يعكس القلق المتزايد بشأن معدلات التطعيم المتباينة على نطاق واسع بين الاقتصادات المتقدمة والدول النامية.

وأعلن البنك الدولي في مطلع الشهر الجاري، تقديم ما يزيد على أربعة مليارات دولار لشراء وتوزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا لمصلحة 51 دولة نامية، يقع نصفها في إفريقيا.

ويأتي أكثر من نصف هذا التمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بتمويل أشد دول العالم فقرا، وذلك في صورة منح أو بشروط ميسرة للغاية.

وحزمة التمويل الخاصة بالبنك مصممة لتتسم بالمرونة. ويمكن استخدامها من جانب الدول المعنية لشراء الجرعات عبر "كوفاكس" وفريق العمل المعني باقتناء اللقاحات في إفريقيا "أفات" ومصادر أخرى.

كما تمول توزيع اللقاحات وتدعيم أنظمة الرعاية الصحية، مثل سلاسل تبريد اللقاحات، وتدريب العاملين في القطاع الصحي، وأنظمة البيانات والمعلومات، وحملات الاتصالات والتوعية لأصحاب المصلحة الرئيسين التي تعد شديدة الأهمية لضمان قبول اللقاح.

ويأتي التمويل ضمن ارتباط البنك بمساعدة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في شراء وتوزيع اللقاحات وتدعيم أنظمة الرعاية الصحية.

ويكرر البنك الدولي دعوته الحكومات وشركات الأدوية والمنظمات المشاركة في شراء اللقاحات وتسليمها إلى المساعدة على زيادة الشفافية وتوفير مزيد من المعلومات للجمهور بشأن عقود اللقاحات وخياراتها واتفاقاتها، واتفاقات تمويل اللقاحات وتسليمها، والجرعات التي تم تسليمها وخطط التسليم في المستقبل.

ويدعو الدول التي تتوقع أن يكون لديها فائض في إمدادات اللقاحات في الأشهر المقبلة إلى التنازل عما لديها من جرعات فائضة في أقرب وقت ممكن، وذلك على نحو يتسم بالشفافية، وذلك لمصلحة الدول النامية التي لديها خطط توزيع ملائمة.

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