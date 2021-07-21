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1.8 تريليون دولار الإيرادات المالية للصين خلال النصف الأول

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
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شهدت الإيرادات المالية للصين زيادة على أساس سنوي بنسبة 21.8 في المائة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2021، وفق ما أظهرت بيانات رسمية أمس.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية الصينية، فإن الإيرادات المالية للبلاد تجاوزت 11.7 تريليون يوان "1.8 تريليون دولار" خلال تلك الفترة.

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه السلطات المحلية أن إجمالي الناتج المحلي لبلدية بكين بلغ 1.92 تريليون يوان "نحو 297 مليار دولار" في النصف الأول من 2021، بزيادة 13.4 في المائة على أساس سنوي.

وارتفعت القيمة المضافة للصناعة الثانوية في بكين بنسبة 32.5 في المائة لتصل إلى 329.3 مليار يوان في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في حين ارتفعت قيمة الصناعة الثالثة في البلدية بنسبة 10.1 في المائة لتصل إلى 1.6 تريليون يوان، وفقا لمؤتمر صحافي نظمته حكومة البلدية الإثنين.

وشهدت العاصمة زيادة استثماراتها في الأصول الثابتة بنسبة 9.2 في المائة على أساس سنوي خلال هذه الفترة، وسجل حجم استهلاكها الإجمالي نموا قويا بنسبة 22.1 في المائة، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس.
وأظهرت بيانات من شركة إيداع ومقاصة الأوراق المالية الصينية المحدودة أن سوق الأوراق المالية الصينية اجتذبت 1.55 مليون مستثمر جديد في (يونيو).

وارتفع الرقم بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ أظهرت البيانات أنه حتى نهاية (يونيو) وصل عدد المستثمرين في سوق الأوراق المالية الصينية إلى 189 مليونا.

من جهة أخرى، قالت الوكالة الصينية، "إن جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية حذرت في مقابلة صحافية مع "نيويورك تايمز"، أخيرا، من أن التعريفات الأمريكية التي ظلت على الواردات الصينية أضرت بالمستهلكين الأمريكيين"، حسبما ذكرت "ليانخه تساوباو" السنغافورية الإثنين.

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